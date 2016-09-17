Боксер Канат Ислам награжден медалью "Намыс"

Профессиональный казахстанский боксер, чемпион мира по версиям WBA Fedelatin и WBA FideCaribe Канат Ислам получил медаль имени Бауыржана Момышулы – "Намыс" за свои спортивные достижения перед страной. Об этом в телефонном интервью корреспонденту Kazpravda.kz сообщил его представитель Берик Смагул.
"Вчера был радостный для нас день, так как Канат Ислам получил из рук депутата Мажилиса Бахытбека Смагула медаль "Намыс" за свои победы на боксерском ринге и за заслуги перед своим отечеством", – сказал Берик Смагул.
Отметим, что на счету 31-летнего непобежденного казахстанца, выступающего в первом среднем весе, 21 бой на профи-ринге, 18 побед он одержал нокаутом. Крайней победой казахстанца стал бой против 28-летнего колумбийца Хуана Де Анхеля, состоявшийся в Америке в мае текущего года.
Следующий бой Каната состоится в Алматы 29 октября. Соперником Ислама станет ганский боксер Патрик Аллотей.
Ранее стало известно, что Канат Ислам станет послом 28-й Всемирной зимней Универсиады в Алматы.
Напомним, фонд "Байтерек" номинировал олимпийского чемпиона Рио-2016 по боксу Данияра Елеусинова на премию "Алтын Журек 2016" в номинации "За помощь инвалидам".