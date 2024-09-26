«Болашак» предупредил казахстанских студентов в США о надвигающемся шторме

В университетах штата Флорида обучается 31 стипендиат из нашей страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Центр международных программ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В связи с приближением мощнейшего тропического шторма, Центр международных программ отслеживает ситуацию и поддерживает контакт со стипендиатами, обучающимися в регионе. Шторм ожидается на побережье Флоридского залива 26 сентября.

«В четырех университетах штата Флорида — Florida State University, University of Florida, University of South Florida и University of Miami — находятся 31 стипендиат из Казахстана. Учебные заведения временно закрыты. Все стипендиаты уведомлены о мерах безопасности и следуют рекомендациям местных властей, с ними на связи наши кураторы», - сообщила пресс-секретарь АО «Центр международных программ» Ляззат Тукушева.

На данный момент ситуация спокойная. Стипендиатов призвали соблюдать меры предосторожности и оставаться на связи для их безопасности.