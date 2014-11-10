Болат Манкенов покинул пост гендиректора Astana Arlans Спорт Айнур Курамысова

Фото с сайта vesti.kz

Генеральный директор Astana Arlans Болат Манкенов покинул свой пост, передает корреспондент Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.



"Доводим до вашего сведения, что в начале ноября руководством ППСК "Астана" было удовлетворено прошение Генерального директора ПСК "AstanaArlans" Манкенова Болата Токтаровича об увольнении. Временным исполняющим обязанности генерального директора назначен менеджер по организации клуба Касымов Серик Идрисович", – указывается в сообщении.



В этой должности Манкенов проработал с начала основания Astana Arlans – 2010 года. Сообщается, что 6 ноября команда закончила учебно-тренировочные сборы в Академии бокса, следующие сборы назначены на 7 декабря 2014 года.

