Болат Токежанов назначен руководителем аппарата Минтруда

Приказом министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Токежанов Болат Турганович назначен на должность руководителя аппарата ведомства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Фото: primeminister.kz

Болат Токежанов родился в 1972 году в Восточно-Казахстанской области.

Окончил Казахскую государственную академию управления, Национальную школу государственной политики Академии государственного управления при президенте РК.

Трудовую деятельность начал в 1989 году рабочим совхоза «Обуховский» Уланского района ВКО.

В 1994 году работал налоговым инспектором отдела внешнеэкономической деятельности Восточно-Казахстанской областной налоговой инспекции.

В 1995-1996 годы – старший инспектор сектора налогообложения совместных иностранных предприятий Восточно-Казахстанской областной налоговой инспекции.

В 1996-1997 годы – ведущий специалист финансово-экономического отдела Восточно-Казахстанского областного отдела Фонда обязательного медицинского страхования.

В 1997-1999 годы – начальник финансового управления – заместитель директора Восточно-Казахстанского областного отдела Фонда обязательного медицинского страхования.

В 1999-2000 годы занимал руководящие должности в Восточно-Казахстанском областном отделении центра по оплате медуслуг.

В 2000 году – директор Восточно-Казахстанского областного филиала РГКП «Денсаулык».

В 2001-2003 годы – директор ГУ «Информационно-медицинский центр» ВКО.

В 2003-2013 годы работал на руководящих должностях в структуре министерства здравоохранения РК.

В 2013-2014 годы – вице-министр здравоохранения РК.

В 2014-2017 годы – национальный координатор проекта МЗСР и Всемирного банка (руководитель) «Передача технологий и проведение институциональной реформы в секторе здравоохранения РК».

В 2017-2019 годы – ответственный секретарь министерства здравоохранения РК.

В 2019-2020 годы – национальный координатор проекта МЗСР и Всемирного банка (руководитель) «Социальное медицинское страхование».

В 2020-2022 годы – председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования».

С июля 2022 года по настоящее время – руководитель аппарата министерства науки и высшего образования.

Ранее занимавшая пост руководителя аппарата МТСЗН РК Анархан Дюсенова освобождена от должности.