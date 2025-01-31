Болата Мажагулова осудили по делу о хищении из бюджета Астаны

Суд доказал его вину в хищении более 1 млрд тенге при строительстве фонтана «Солнце»

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В межрайонном суде по уголовным делам Астаны вынесли приговор бывшему главе столичного управления культуры Болату Мажагулову, сообщает Kazpravda.kz

Экс-чиновника признали виновным в растрате вверенных ему бюджетных средств в особо крупном размере и назначили восемь лет и шесть месяцев лишения свободы.

Другого подсудимого - руководителя строительной компании Мади Канапина - признали виновным в пособничестве и приговорили к трём с половиной годам заключения.

«Вина подсудимых подтверждена показаниями свидетелей, заключениями товароведческого исследования, специалиста, эксперта, аудитора, а также материалами негласных следственных действий», – уточнили в пресс-службе суда.

Мажагулов вину не признал, просил оправдать за отсутствием состава преступления. Канапин признал свою вину.

Приговор не вступил в законную силу.