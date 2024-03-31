Более 1 000 человек и 280 единиц техники работают в зоне паводков - Министерство водных ресурсов

Для принятия оперативных мер на водных объектах организованы круглосуточные дежурства и ведется ежесуточный мониторинг водохозяйственной обстановки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

Фото: МЧС РК

Подготовлены запасы для противопаводковых мероприятий, в том числе бутовый камень, песок, щебень, мешкотара и другие необходимые материалы.