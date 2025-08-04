Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Более 10 тысяч европейских отелей подали коллективный иск против сервиса онлайн-бронирования Booking.com. Компанию обвиняют в нарушении антимонопольного законодательства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Согласно заявлению истцов, сервис запрещал размещать на сайтах гостиниц цены ниже, чем на своей платформе. Это, по мнению отельеров, навязывало невыгодные условия и ограничивало конкуренцию. Представители отрасли требуют компенсации за упущенную прибыль за период с 2004 по 2024 год.

Рассматривать дело, как ожидается, будет суд в Нидерландах — именно там расположена штаб-квартира Booking.com.