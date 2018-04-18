Более 100 ДТП произошло за март в Астане

Общество
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Инга Селезнева
Фото из открытых источников
Более 100 ДТП произошло в Астане за март 2018 года. Об этом на брифинге в Астане рассказал инспектор отдела административной практики управления административной полиции столичного ДВД Тимур Байкенжиев, передает корреспондент Kazpravda.kz.    

"Нами проведен анализ дорожно-транспортных происшествий за март 2018 года. В зачетный период зарегистрировано 118 случаев, погибли 7 человек, травмированы – 130. Согласно анализу ДТП, по вине водителей произошло 92 ДТП, в которых 6 человек погибли, а еще 105 получили травмы. По вине пешеходов произошло 26 ДТП, 1 человек погиб и 25 получили телесные повреждения различной степени тяжести", – рассказал Байкенжиев.

Также, по его словам, наиболее распространенными видами ДТП остаются столкновения. В 2018 году  произошло 54 таких ДТП, в которых погибли 5 человек и 67 получили травмы.

"За 12 месяцев прошлого года с участием велосипедистов зафиксировано 11 ДТП, трое велосипедистов погибли, а восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести", – сказал он.

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