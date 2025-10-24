Накануне Дня Республики более 100 медработников были удостоены госнаград, а свыше 1300 человек стали обладателями ведомственных знаков отличия Министерства здравоохранения, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

Церемонию награждения провела глава Минздрава Акмарал Альназарова. Выступая с поздравительной речью, она отметила, что отечественное здравоохранение демонстрирует устойчивый положительный рост, отражающий поступательное развитие страны.

– В Казахстане оказывается высокотехнологичная медицинская помощь, сопоставимая с уровнем ведущих мировых клиник. Наши доктора проводят сложнейшие операции, включая трансплантации сердца и легких, лечение нейрохирургических патологий. За последние годы построено свыше 2,5 тысяч объектов здравоохранения: современных больниц, поликлиник и научных центров, включая центр экстренной медицины, – сказала Акмарал Альназарова, напомнив, что за годы независимости в стране реализованы масштабные программы развития системы здравоохранения, направленные на совершенствование кардиологической, онкологической и педиатрической помощи, снижение материнской и младенческой смертности, увеличение продолжительности жизни населения и внедрение инновационных медицинских технологий.

По данным пресс-службы Минздрава, Указом Президента Республики Казахстан высоких государственных наград удостоены руководители республиканских медицинских и научных центров, врачи, заведующие отделениями и кафедрами медицинских вузов, медицинские сестры и водители скорой помощи.

Всего госнаграды получили более 100 медицинских работников, а свыше 1300 человек стали обладателями ведомственных наград Министерства здравоохранения. Почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» («Заслуженный деятель Казахстана») присвоено профессору кафедры онкологии и лучевой диагностики Карагандинского медицинского университета Макашу Алиакпарову.