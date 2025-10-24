Более 100 медработников получили госнаграды в Астане

Здравоохранение
81
Насихат Оркушпаева
.

Накануне Дня Республики более 100 медработников были удостоены госнаград, а свыше 1300 человек стали обладателями ведомственных знаков отличия Министерства здравоохранения, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

Церемонию награждения провела глава Минздрава Акмарал Альназарова. Выступая с поздравительной речью, она отметила, что отечественное здравоохранение демонстрирует устойчивый положительный рост, отражающий поступательное развитие страны.

– В Казахстане оказывается высокотехнологичная медицинская помощь, сопоставимая с уровнем ведущих мировых клиник. Наши доктора проводят сложнейшие операции, включая трансплантации сердца и легких, лечение нейрохирургических патологий. За последние годы построено свыше 2,5 тысяч объектов здравоохранения: современных больниц, поликлиник и научных центров, включая центр экстренной медицины, – сказала Акмарал Альназарова, напомнив, что за годы независимости в стране реализованы масштабные программы развития системы здравоохранения, направленные на совершенствование кардиологической, онкологической и педиатрической помощи, снижение материнской и младенческой смертности, увеличение продолжительности жизни населения и внедрение инновационных медицинских технологий.

По данным пресс-службы Минздрава, Указом Президента Республики Казахстан высоких государственных наград удостоены руководители республиканских медицинских и научных центров, врачи, заведующие отделениями и кафедрами медицинских вузов, медицинские сестры и водители скорой помощи.

Всего госнаграды получили более 100 медицинских работников, а свыше 1300 человек стали обладателями ведомственных наград Министерства здравоохранения. Почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» («Заслуженный деятель Казахстана») присвоено профессору кафедры онкологии и лучевой диагностики Карагандинского медицинского университета Макашу Алиакпарову.

#медицина #Минздрав #награждение

Популярное

Все
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Казахский язык – часть моей души
Экибастуз создает новые кластеры
Телепортация по-казахски: как повороты судьбы могут привести к счастью
Есть теперь свой Дом культуры!
Будем строить интеллектуально-творческий хаб
Золотая медаль – мастерам Астаны
Депутаты рассмотрят законопроект о банках и банковской деятельности
Прониклись духом Эллады
Школа мужества
От Золотого человека до наших дней
В канун Дня Республики Президент наградил представителей трудовых династий и простых рабочих
«О родная земля, я тобою был создан...»
«Коркыт и мелодии Великой степи»
На принципах гуманности
Путь к знаниям открыт
Забота без выходных: истории людей с большим сердцем
«Века прошедшего стиль...»
Деятельная любовь
Начав с чистого листа, задать высокие стандарты дела
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
В Туркестанской области отметили Всемирный день хлопка
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Поручение Президента: Правительство разработало меры по улучшению жизни граждан
Казы и шужык в вакуумной упаковке
Семь дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах
Продкорпорация объявила цены на зерно
Марат Байкамуров стал чемпионом "Қазақстан Барысы – 2025"
Атака на Оренбургский ГПЗ: газоснабжение Казахстана не затронуто – Минэнерго
Определены победители Республиканского конкурса дирижеров им. Нургисы Тлендиева
Более 1 300 тонн продукции привезут фермеры двух областей в Астану
Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана отмечает свое 30-летие
Мемориальную доску Акиму Тарази открыли в Астане
Цена на золото вновь бьет рекорд
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь

Читайте также

За три года в области Жетiсу открыли более 160 медицинских …
Восемь новых медицинских объектов открылись в области Жетісу
Медики спасли проглотившего батарейку ребенка
Как не заболеть ОРВИ и гриппом

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]