Более 11 кг гашиша прятали в зоосалоне Нур-Султана

Закон и Порядок
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Столичные полицейские задержали преступную группу из 6 человек, занимавшихся реализацией наркотиков в Нур-Султане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

При проведении обысков по месту жительства подозреваемых сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности обнаружили и изъяли готовые к реализации наркотические средства каннабисной группы.

"Основная партия наркотиков весом 11,5 кг обнаружена у организатора преступной группы в зоосалоне, принадлежащем его супруге. Место хранения наркотиков было выбрано не только из-за изолированного расположения семейного бизнеса. Мешки с наркотиками прятали среди кормов для животных, чтобы сбить со следа служебных собак в случае обыска", - отметили в полиции.

Организатор преступного бизнеса привез наркотики каннабисной группы из южного региона Казахстана. Хранил, фасовал и передавал участникам группы. Они, в свою очередь, их реализовывали. В результате проведенных спецмероприятий в незаконный оборот не допущено 2,5 тысячи доз гашиша.

Как пояснили в Министерстве внутренних дел, особо крупный вес гашиша, значительно усиливающий меру наказания, определяется с 200 грамм. Наказание за незаконный оборот особо крупного веса наркотиков предусматривает лишение свободы от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Все участники преступной группы задержаны, начато досудебное расследование по статье 297 части 3 УК РК "Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору".

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