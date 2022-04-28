Общество
Более 11 млрд тенге могли нерационально потратить в Шымкенте за три года
Доброта Любовь
собкор по Туркестанской области и г.Шымкент

Антикоррупционная служба Шымкента за три года предотвратила нерациональное использование бюджетных средств
на сумму свыше 11 млрд тенге.

Завышенная стоимость компьютерной техники, видео­камер, планшетов, смартфонов, картриджей, металлоконструкций и прочих товаров стали чуть ли не нормой при расходовании бюджетных средств.

Так, в одной из городских школ запланировали закуп учебного кабинета самопознания стоимостью более 446 млн тенге. На поверку оказалось, что указанная цена завышена более чем в сто раз. После реакции антикоррупционной службы руководство школы передумало совершать покупку.

И таких примеров много, в том числе и со стороны шымкентского городского акимата. Там, к примеру, решили закупить сто единиц дезинфицирующих средств на общую сумму 44 млн тенге. Наверное, нашлись бы желающие поставить товар по цене 440 тыс. тенге за единицу, если бы не вмешались специалисты ведомства, призванного отслеживать «аппетиты» при расходовании бюджетных средств. Департаментом в адрес организатора госзакупок направлено рекомендательное письмо о пересмотре закупок. После вмешательства антикорра запланированные лоты изменили, направив средства на приобретение услуг по обучению персонала и вывозу мусора.

Аналогичные факты завышения цен выявлены при планировании государственных закупок со стороны городского департамента полиции. Так, при закупе 670 видеокамер на общую сумму 64 млн тенге закупочные цены были завышены на более чем на 65%, а в отдельных случаях – на 76%.

Мониторинг планируемых госзакупок показывает, что отдельные государственные органы и должностные лица по-прежнему значительно завышают суммы проводимых закупок. За три года предотвращено нерациональное использование бюджетных средств на сумму свыше 11 млрд тенге. В 2020 году это была сумма в 5,5 млрд тенге, в прошлом году – 3,9 млрд тенге, с начала текущего года – 2,1 млрд тенге.

«Эффективное использование бюджетных средств, исключение хищений являются приоритетной задачей нашего органа. Данная работа будет осуществляться на постоянной основе», – прокомментировали в пресс-службе департамента Агентства по противодействию коррупции по городу Шымкенту.

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