В период с 2021 по 2025 год программа стала ключевым инструментом повышения доступности вспомогательных репродуктивных технологий, позволив тысячам казахстанских пар обрести счастье родительства.

В результате принятых решений количество ежегодно выделяемых квот в системе обязательного социального медицинского страхования было увеличено в семь раз — до 7 тысяч квот в год.



Благодаря системной государственной поддержке на протяжении последних пяти лет, программа показала высокую клиническую эффективность. За этот период процедуру ЭКО прошли более 28 тысяч женщин. Итоги этой работы: свыше 12 тысяч женщин встали на учет по беременности, а около 11 тысяч долгожданных детей появились на свет.



Для обеспечения стабильно высоких результатов Министерство здравоохранения в течение всего пятилетнего периода осуществляет регулярный мониторинг деятельности медицинских организаций, оказывающих услуги ЭКО.



Этот строгий контроль позволяет гарантировать рациональное использование средств ОСМС и высокое качество оказываемой медицинской помощи, ориентированной на достижение успешного результата для каждой пациентки.