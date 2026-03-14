Более 11 тысяч детей родились в Казахстане благодаря программе поддержки семей

В Казахстане подвели итоги реализации масштабной государственной программы поддержки семей «Аңсаған сәби», инициированной по поручению Главы государства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

В период с 2021 по 2025 год программа стала ключевым инструментом повышения доступности вспомогательных репродуктивных технологий, позволив тысячам казахстанских пар обрести счастье родительства.

В результате принятых решений количество ежегодно выделяемых квот в системе обязательного социального медицинского страхования было увеличено в семь раз — до 7 тысяч квот в год.

Благодаря системной государственной поддержке на протяжении последних пяти лет, программа показала высокую клиническую эффективность. За этот период процедуру ЭКО прошли более 28 тысяч женщин. Итоги этой работы: свыше 12 тысяч женщин встали на учет по беременности, а около 11 тысяч долгожданных детей появились на свет.

Для обеспечения стабильно высоких результатов Министерство здравоохранения в течение всего пятилетнего периода осуществляет регулярный мониторинг деятельности медицинских организаций, оказывающих услуги ЭКО.

Этот строгий контроль позволяет гарантировать рациональное использование средств ОСМС и высокое качество оказываемой медицинской помощи, ориентированной на достижение успешного результата для каждой пациентки.

