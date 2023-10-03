Более 110 млрд тенге долгов просят списать казахстанцы

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С марта 2023 года в Казахстане стартовал прием заявлений на признание банкротом физических лиц. На сегодня казахстанцы подали более 67 тыс. заявлений на внесудебное банкротство, и более 1 тыс. исковых заявлений в суд для признания банкротом и списания свыше 110 млрд тенге долгов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на информационно-учетный центр Минфина.

Как отмечается, больше всего заявлений подали жители Туркестанской и Алматинской областей.

"Процесс признания банкротом от заявления и до решения госорганов или судов может занять от 6 месяцев и более. В первом случае процедура рассчитана для должников, задолжавших банкам, МФО, коллекторам не более 1600 МРП – это 5,5 млн тенге, которые не производили выплат по долгам более года и не имеют имущества. В судебном порядке должника могут признать банкротом по всем видам кредитов и долгов, по которым отсутствуют выплаты более года, а суммы долгов превышают 5,5 млн тенге. Для обоих механизмов важно, чтобы заемщик и кредитор ранее пытались договориться, к примеру, если было обращение должника на приостановку начисления пени", – разъяснили в ИУЦ.

Там уточнили, что если единственное жильё заемщика заложено, то кредитор имеет право изъять его и реализовать для покрытия долгов перед ним. В случае, если единственное жилье не стоит в залоге, кредитор не может на него претендовать.

Заявки принимаются через портал электронного правительства E-Gov.kz либо через мобильное приложение E-SALYQ AZAMAT. Работа по обработке заявок, скорингу (проверке) заявителей через государственные базы данных ведётся электронным сервисом Tazalau, размещенным на государственной цифровой платформе Qoldau.kz.

За 7 месяцев действия механизма банкротами признаны 3 768 заявителей, добавили в пресс-службе.