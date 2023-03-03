Прием заявок на банкротство физлиц начался в Казахстане

Комитет по государственным доходам МФ РК будет рассматривать заявление в течение 15 рабочих дней.

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В Казахстане начался прием заявок на банкротство физических лиц, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

"Сегодня начался прием заявок на банкротство физических лиц. По внесудебному банкротству подать заявление можно онлайн. Если гражданин подавал заявку в банк на рефинансирование кредита и получил отказ, ему необходимо получить справку от банка или МФО. Если ответ не был предоставлен, необходима копия заявления или подтверждение о направлении заявления в электронном формате", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после получения справки или копии заявления, должник может подать на банкротство онлайн через сервис E-salyg Azamat, портал eGov.kz и приложение eGov mobile, а также через секторы самообслуживания в ЦОНах.

Комитет по государственным доходам МФ РК будет рассматривать заявление в течение 15 рабочих дней.

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