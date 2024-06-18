Более 120 жителей Москвы отравились салатами

Трех человек задержали по данному делу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

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По делу о массовом отравлении людей продуктами из службы доставки в Москве задержаны трое подозреваемых, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

«В рамках уголовного дела о массовом отравлении жителей Москвы задержаны трое лиц - фактический руководитель коммерческой организации по производству продукции, генеральный директор частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководитель отдела качества», - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале СКР.

В ведомстве отметили также, что в ходе расследования «выявлен факт незаконной регистрации по месту пребывания нескольких иностранных граждан, в связи с чем возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции».

Ранее сообщалось, что более 120 человек обратились к врачам в Москве с симптомами отравления и подозрением на ботулизм, на сегодняшний день 55 человек находятся в тяжелом состоянии. Также 12 пациентов находятся в реанимации с признаками ботулизма в Нижегородской области. Аналогичные инциденты зафиксированы и в Казани.

15 июня в столичном управлении Роспотребнадзора сообщали, что специалисты проводят эпидемиологическое расследование в связи с подозрением на ботулизм, а также ведется приостановка реализации продукции, которая, возможно, стала причиной заболевания.

Позже в ведомстве сообщили, что пострадавшие употребляли в пищу продукцию «Салат лобио» изготовителя ООО «Локалкитчен» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» изготовителя ООО «Гастропорт».