Более 14 млн тенге присвоил работник акимата в Актюбинской области

Общество
156
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Главного специалиста акимата сельского округа осудили за мошенничество в Актюбинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Темирского районного суда.

Фото: Kazpravda.kz

С апреля 2020 по октябрь 2022 года главный специалист аппарата акима Аксайского сельского округа Темирского района Т., использовав вверенную ему электронно-цифровую подпись акима Б., похитил 3 258 517 тенге из бюджета, выделенных на заработную плату сотрудников акимата и командировочные расходы.

При этом глава сельского округа о преступных замыслах своего подчиненного не знал.

Не ограничившись этим, Т. с января по декабрь 2022 года незаконно заключил 27 договоров между аппаратом акима Аксайского сельского округа и ТОО, 4 договора с ИП о государственных закупках. На этом он присвоил 11 529 000 тенге.

Ущерб казне составил 14 787 517 тенге.

Т. вину признал полностью и вернул всю присвоенную сумму.

Суд назначил ему 4 года лишения свободы.

Приговор не вступил в силу.

Суд также вынес частное постановление в адрес акима Темирского района.

#суд #мошенничество #Актюбинская область

Популярное

Все
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
На побережье Каспийского моря спасли двух серферов
Больше ста человек тушили пожар в горах ВКО
Дожди, ветер, сильная жара: что ожидает казахстанцев в воскресенье, 9 июля
Актюбинский подросток стал чемпионом мира по ММА
Смертельное ДТП: автомобиль перевернулся из-за разгерметизации колеса в Жетысуской области
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет
Вода отступила из затопленного Павлодара
Борьба с пожаром развернулась в Атырауской области: горят заросли камыша
В Кызылординской области два человека скончались от конго-крымской геморрагической лихорадки
Когда решатся проблемы перегруженных классов, аварийных школ и трехсменного обучения в Казахстане, рассказали на заседании Республиканского штаба
В Астане прошел гала-концерт I Международного военно-музыкального фестиваля «Астана – мәдениет керуені»
Казахстанка стала чемпионкой мира по гребле на байдарках и каноэ
ВАЗ влетел в дерево и превратился в груду металла в Уральске
20 млрд тенге выделят на ремонт 230 улиц в Алматы
Четыре человека утонуло за сутки в Казахстане
Редкий случай, когда о необходимости повышения теплового тарифа заявил в Петропавловске отраслевой эксперт и бывший депутат
Дом для бездомных животных построят в Павлодаре
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
БАКАД запустили в Алматинской области
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Сотрудников Центра медицины катастроф отличают высокая готовность и самоотверженность
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Казахстанский авиаперевозчик запускает рейсы в Израиль
Курбан айт-2023: казахстанцы смогут совершить жертвоприношение онлайн
Дело "Mudarabah Capital": вайнерам Туребаеву и Шерниязову вынесен приговор
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой

Читайте также

Две тройни родились с помощью ЭКО в Восточном Казахстане
Ускорить подготовку к строительству комфортных школ поручил…
Ненужный документ требовали у подростков для посадки на пое…
17-летних юношей будут автоматически ставить на воинский уч…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]