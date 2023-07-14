Более 14 млн тенге присвоил работник акимата в Актюбинской области

Главного специалиста акимата сельского округа осудили за мошенничество в Актюбинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Темирского районного суда.

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С апреля 2020 по октябрь 2022 года главный специалист аппарата акима Аксайского сельского округа Темирского района Т., использовав вверенную ему электронно-цифровую подпись акима Б., похитил 3 258 517 тенге из бюджета, выделенных на заработную плату сотрудников акимата и командировочные расходы.

При этом глава сельского округа о преступных замыслах своего подчиненного не знал.

Не ограничившись этим, Т. с января по декабрь 2022 года незаконно заключил 27 договоров между аппаратом акима Аксайского сельского округа и ТОО, 4 договора с ИП о государственных закупках. На этом он присвоил 11 529 000 тенге.

Ущерб казне составил 14 787 517 тенге.

Т. вину признал полностью и вернул всю присвоенную сумму.

Суд назначил ему 4 года лишения свободы.

Приговор не вступил в силу.

Суд также вынес частное постановление в адрес акима Темирского района.