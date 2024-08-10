Более 1,5 месячной нормы осадков выпало в Астане за два дня

Фото: акимат Астаны

По данным Казгидромета, за два дня в Астане выпало 48 мм осадков при месячной норме 31 мм осадков; количество осадков превысило более полуторамесячной нормы осадков.

Все коммунальные службы работают в усиленном режиме. По городу задействовано более 200 единиц спецтехники, они находятся на местах и ведут работы по откачке.

В связи с подтоплениями по ряду улиц ограничено движение:

-по пр. Туран от ул. Керей и Жанибек хандар в сторону пр. Улы Дала;

-по ул. Хусейн Бен Талал в сторону пр. Улы Дала;

-по пр. Улы Дала от пр Кабанбай Батыра и ул. Айтматова;

-ул. Нажимеденова от ул. Тауелсиздик до ул. Аманжолова.

Городские власти призывают граждан по возможности не выезжать в непогоду.