Более 1,5 месячной нормы осадков выпало в Астане за два дня

В столице шел сильный ливень, залповый дождь, крупный град, передает Kazpravda.kz
По данным Казгидромета, за два дня в Астане выпало 48 мм осадков при месячной норме 31 мм осадков; количество осадков превысило более полуторамесячной нормы осадков.
Все коммунальные службы работают в усиленном режиме. По городу задействовано более 200 единиц спецтехники, они находятся на местах и ведут работы по откачке.
В связи с подтоплениями по ряду улиц ограничено движение:
-по пр. Туран от ул. Керей и Жанибек хандар в сторону пр. Улы Дала;
-по ул. Хусейн Бен Талал в сторону пр. Улы Дала;
-по пр. Улы Дала от пр Кабанбай Батыра и ул. Айтматова;
-ул. Нажимеденова от ул. Тауелсиздик до ул. Аманжолова.
Городские власти призывают граждан по возможности не выезжать в непогоду.