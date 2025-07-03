Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В последнее время участились случаи выявления у пассажиров холодного оружия, таких как кастет, ножи и дубинки. Ношение таких предметов может повлечь за собой необратимые последствия.

За последние пять лет за такие нарушения осудили 92 гражданина.

«В рамках реализации принципа «Закон и Порядок» авиационной транспортной прокуратурой Астаны и линейным отделом полиции в аэропорту Астаны проводятся профилактические мероприятия, направленные на предупреждение преступлений. В этой связи на территории столичного аэропорта установлен специальный ящик для добровольной сдачи холодного оружия. Согласно примечанию статьи 287 УК лицо, добровольно сдавшее холодное оружие, освобождается от уголовной ответственности, если в действиях не содержится признаков иного преступления. На сегодня уже имеются факты добровольной сдачи холодного оружия пассажирами», – прокомменитировали в надзорном органе.

В целях избежания уголовного наказания правоохранители рекомендуют сдать холодное оружие.