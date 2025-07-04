Большого кота из пластика соберут в День столицы

Столица
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Дана Аменова
корреспондент

Инсталляция будет открыта в течение дня 5 и 6 июля

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В честь Дня столицы 5 и 6 июля в Центральном парке будет проходить семейный фестиваль культурного отдыха «Мерекелік саябақ», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

На его площадке в рамках масштабной экологической акции «Таза Қазақстан» создадут уникальный эко-арт-объект — большого Кота из переработанного пластика

Одной из основных тематических зон фестиваля станет арт-пространство, где усилиями организаторов и гостей будет создаваться уникальный эко-арт-объект — большой Кот из переработанного пластика.

Проект реализуется по инициативе художников города и экологистов во главе с Мариям Касымовой, чтобы привлечь внимание к осознанному потреблению и вопросам экологии.

Внести свой вклад в эту работу может любой желающий.

Для этого необходимо:

— принести яркую пластиковую крышку,

— приклеить её на хвост большого Кота.

Инсталляция будет открыта в течение дня 5 и 6 июля.

В городской администрации напомнили, что в рамках семейного фестиваля будут действовать следующие тематические зоны:

  • открытый кинотеатр с мультфильмами и фильмами на казахском языке;
  • арт-зона для юных художников с мастер-классами от профессиональных живописцев;
  • гончарные мастер-классы;
  • выставки художников, дизайнеров и ремесленников;
  • театральные постановки для детей;
  • спортивные и игровые зоны с возможностью получения призов;
  • зоны для пикников и отдыха;
  • фаер-шоу;
  • бои на подушках;
  • интерактивные обучающие площадки;
  • инсталляции и фотозоны;
  • главная сцена с молодежной программой и вечерними концертами.
#Астана #акимат #День столицы #«Таза Қазақстан»

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