Инсталляция будет открыта в течение дня 5 и 6 июля
В честь Дня столицы 5 и 6 июля в Центральном парке будет проходить семейный фестиваль культурного отдыха «Мерекелік саябақ», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат
На его площадке в рамках масштабной экологической акции «Таза Қазақстан» создадут уникальный эко-арт-объект — большого Кота из переработанного пластика
Одной из основных тематических зон фестиваля станет арт-пространство, где усилиями организаторов и гостей будет создаваться уникальный эко-арт-объект — большой Кот из переработанного пластика.
Проект реализуется по инициативе художников города и экологистов во главе с Мариям Касымовой, чтобы привлечь внимание к осознанному потреблению и вопросам экологии.
Внести свой вклад в эту работу может любой желающий.
Для этого необходимо:
— принести яркую пластиковую крышку,
— приклеить её на хвост большого Кота.
Инсталляция будет открыта в течение дня 5 и 6 июля.
В городской администрации напомнили, что в рамках семейного фестиваля будут действовать следующие тематические зоны:
- открытый кинотеатр с мультфильмами и фильмами на казахском языке;
- арт-зона для юных художников с мастер-классами от профессиональных живописцев;
- гончарные мастер-классы;
- выставки художников, дизайнеров и ремесленников;
- театральные постановки для детей;
- спортивные и игровые зоны с возможностью получения призов;
- зоны для пикников и отдыха;
- фаер-шоу;
- бои на подушках;
- интерактивные обучающие площадки;
- инсталляции и фотозоны;
- главная сцена с молодежной программой и вечерними концертами.