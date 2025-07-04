Инсталляция будет открыта в течение дня 5 и 6 июля

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В честь Дня столицы 5 и 6 июля в Центральном парке будет проходить семейный фестиваль культурного отдыха «Мерекелік саябақ», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

На его площадке в рамках масштабной экологической акции «Таза Қазақстан» создадут уникальный эко-арт-объект — большого Кота из переработанного пластика

Одной из основных тематических зон фестиваля станет арт-пространство, где усилиями организаторов и гостей будет создаваться уникальный эко-арт-объект — большой Кот из переработанного пластика.

Проект реализуется по инициативе художников города и экологистов во главе с Мариям Касымовой, чтобы привлечь внимание к осознанному потреблению и вопросам экологии.

Внести свой вклад в эту работу может любой желающий.

Для этого необходимо:

— принести яркую пластиковую крышку,

— приклеить её на хвост большого Кота.

Инсталляция будет открыта в течение дня 5 и 6 июля.

В городской администрации напомнили, что в рамках семейного фестиваля будут действовать следующие тематические зоны: