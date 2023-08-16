Подведены итоги августовского ЕНТ

Образование
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Искакова Айдана
корреспондент

В Казахстане завершилось августовское ЕНТ - 2023. В Национальном центре тестирования озвучили итоги, передает Кazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

По данным центра, всего по республике в Едином национальном тестировании приняли участие более 15 тысяч человек. Около 56% абитуриентов набрали пороговые баллы.

Средний балл составил 55, максимальный балл – 125.

Отмечается, что 45 абитуриентов лишились возможности пройти тестирование в результате попытки проноса запрещенных предметов. Кроме того, 29 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время самого тестирования, их результаты аннулированы.

По данным пресс-службы НЦТ, подставных лиц не было выявлено.

"Большинство тестируемых, то есть 22% выбрали комбинацию предметов "Химия-Биология" и 12% - "Математика-Физика", наименьшее предпочтение отдали комбинации "Химия-Физика", ее выбрали 30 абитуриентов", –  рассказали в Национальном центре тестирования.

За период августовского ЕНТ от тестируемых поступило 10 тысяч обращений по электронной почте, call-центру, социальным сетям. Все были обработаны, добавили в НЦТ.

В пресс-службе напомнили, что с сертификатом августовского ЕНТ абитуриенты смогут поступить в вузы на платной основе.

#итоги #тестирование #ЕНТ #август

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