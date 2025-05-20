Более 15 тысяч га посевных площадей восстановили в Кызылординской области

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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В Жалагашском районе Кызылординской области завершились работы по реконструкции ирригационных и дренажных систем в бассейне реки Сырдарья, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: t.me/QR_Su_resurstari_ministrligi

В общей сложности было реконструировано 1362,2 км каналов, заменено и построено 14 617 малых гидротехнических сооружений, восстановлено 327,86 км коллекторов и 151 наблюдательная скважина.

В результате улучшилось водоснабжение и мелиоративное состояние сельскохозяйственных полей общей площадью 15,1 тыс га, которые на сегодня полностью засеяны. Реализация проекта позволит ежегодно экономить до 95 млн кубометров воды за счет снижения ее потерь на 30%.

Местные крестьянские хозяйства положительно оценивают результаты работы.

«Условия водоснабжения улучшились на 35-40% за счет очистки каналов, установки шлюзов и других работ. Система помогает аграриям справляться с маловодьем. В целом, результаты очень хорошие», – сообщил агроном одного из местных крестьянских хозяйств Султанбек Усеинов.

«Работы проведены в рамках второй фазы Проекта по усовершенствованию ирригационных и дренажных систем, реализуемого совместно со Всемирным банком. Аналогичные работы проводятся в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях для улучшения водоснабжения более 105 тыс га земель. На сегодня реализация всех этих проектов завершена на 86%, улучшена подача воды на 79,15 тыс га полей, созданы условия для экономии 201,8 млн кубометров воды в год», – сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

 

#Кызылорда #посев

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