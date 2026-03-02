Более 150 дропперов задействовали в криптооперациях в Актюбинской области

В ходе обыска были изъяты 46 мобильных телефонов, 92 банковские карты и криптоактивы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент АФМ по Актюбинской области при координации прокуратуры проводит расследование по факту создания и руководства организованной преступной группой, осуществлявшей деятельность в сфере оборота цифровых активов, а также легализации преступных доходов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

Организатор, не имея обязательной регистрации и лицензии, реализовал схему извлечения дохода от операций с необеспеченными цифровыми активами. Им сформирована устойчивая группа с распределением ролей и иерархией. 

Участники обеспечивали поиск дропперов, оформление на них банковских карт и аккаунтов на криптовалютных биржах, проведение финансовых операций и последующее обналичивание средств.

Деньги, поступившие на банковские карты более 150 дропперов, переведены на их криптокошельки на бирже ATAIX.

Для придания законности происхождению средств участники схемы предоставляли фиктивные договоры займа между дропперами и аффилированным ТОО, после чего средства конвертировались в криптовалюту и далее переводились на криптокошельки на бирже OKX.

«Для конвертации и вывода денежных средств использовался подконтрольный обменный пункт, через который средства переводились в иностранную валюту. В результате сумма операций по реализации цифровых активов превысила 3,5 млрд тенге. В ходе обыска изъяты 46 мобильных телефонов, 92 банковские карты, криптоактивы - 25 463 USDT. Пятеро подозреваемых помещены под стражу. Расследование продолжается», – сказано в информации.

Напомним, трое дропперов вступили в преступный сговор через Telegram с неустановленным в ходе следствия лицом, который звонил пожилым лицам и сообщал, что их близкие родственники нарушили ПДД, в результате чего пострадали лица, нуждающиеся в помощи.

#АФМ #Актюбинская область #дропперы #криптооперации

