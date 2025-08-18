14 млн тенге выманили дропперы у пожилых казахстанцев

Дана Аменова
специальный корреспондент

Правонарушителей приговорили к двум годам лишения свободы  

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Трое дропперов вступили в преступный сговор через Telegram с неустановленным в ходе следствия лицом, который звонил пожилым лицам и сообщал, что их близкие родственники нарушили ПДД, в результате чего пострадали лица, нуждающиеся в помощи, сообщает Kazpravda.kz 

По данным столичной прокуратуры, были установлены трое виновных, которые по указанию куратора получали от обманутых граждан деньги в общей сумме свыше 14 млн тенге  в качестве материальной помощи для «пострадавших от ДТП» и переводили их на расчетные счета организатора преступления, оставляя себе часть полученной суммы за свои действия.

Двое дропперов, являясь иностранцами, присвоили деньги потерпевших и пытались покинуть страну. Однако злоумышленники были задержаны в аэропорту Алматы во время ожидания рейса. 

Гособвинитель, представив суду неопровержимые доказательства, доказал умысел виновных на пособничество в мошенничестве, то есть в хищении имущества путем обмана в крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору, совершенное неоднократно.

«Причиненный материальный ущерб полностью возмещен. Троих виновных осудили к двум годам лишения свободы», – прокомментировали в надзорном органе.

В прокуратуре напомнили, что за совершение мошенничества предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

#Астана #прокуратура #группа #дропперы

