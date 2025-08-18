Правонарушителей приговорили к двум годам лишения свободы
Трое дропперов вступили в преступный сговор через Telegram с неустановленным в ходе следствия лицом, который звонил пожилым лицам и сообщал, что их близкие родственники нарушили ПДД, в результате чего пострадали лица, нуждающиеся в помощи, сообщает Kazpravda.kz
По данным столичной прокуратуры, были установлены трое виновных, которые по указанию куратора получали от обманутых граждан деньги в общей сумме свыше 14 млн тенге в качестве материальной помощи для «пострадавших от ДТП» и переводили их на расчетные счета организатора преступления, оставляя себе часть полученной суммы за свои действия.
Двое дропперов, являясь иностранцами, присвоили деньги потерпевших и пытались покинуть страну. Однако злоумышленники были задержаны в аэропорту Алматы во время ожидания рейса.
Гособвинитель, представив суду неопровержимые доказательства, доказал умысел виновных на пособничество в мошенничестве, то есть в хищении имущества путем обмана в крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору, совершенное неоднократно.
«Причиненный материальный ущерб полностью возмещен. Троих виновных осудили к двум годам лишения свободы», – прокомментировали в надзорном органе.
В прокуратуре напомнили, что за совершение мошенничества предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.