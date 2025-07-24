Департаментом АФМ по Алматинской области окончено расследование по факту хищения денежных средств АО «Алматыгазсервис-Холдинг», обеспечивающего поставку природного газа в регионе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники компании, осуществляя учёт показаний счётчиков и сбор наличных от потребителей, передавали собранные средства материально-ответственным лицам.

«Последние, вместо сдачи денег в кассу, присваивали их, используя функцию сокрытия сведений о произведённых оплатах в учётной программе «SymphonyGAS». В результате за 2 года группа лиц, включая директора, его заместителя, старшего оператора и старшего контролёра, присвоила 168 млн тенге, оплаченных потребителями», - говорится в сообщении АФМ.

С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых на сумму 165 млн тенге — жилой дом, квартиру и автомобиль.



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