Более 16,3 млрд тенге выделили на модернизацию сетей Семея

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Свыше 16,3 млрд тенге выделены из резерва Правительства РК на ремонт коммунальной инфраструктуры в городе Семей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Протяженность сетей теплоснабжения в Семее составляет 322 км, их средний износ – 68%. На отдельных участках тепловые сети изношены на 100% (введенные в эксплуатацию с 1966 года). В прошлый отопительный сезон на сетях города произошло 337 аварий, что на 21% больше, чем годом ранее.

В целях минимизации риска наступления чрезвычайной ситуации, бесперебойного прохождения отопительного сезона, предоставления качественных услуг теплоснабжения в г. Семей в отопительный период акиматом области определены наиболее изношенные участки теплосетей, разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение экспертизы на проведение ремонтных работ.

Выделенные из резерва Правительства средства будут направлены на реконструкцию 5,8 км магистральных тепловых сетей от ТЭЦ-1 до павильонов 1,2,3,4 с заменой сетевой насосной группы в г. Семей.