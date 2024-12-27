Более 1,7 млрд тенге возвращено потребителям в 2024 году

Это на 161,2% больше, чем в прошлом году

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 2024 году Комитет по защите прав потребителей и территориальные департаменты защитили права потребителей на общую сумму более 1,7 млрд тенге, передает Kazpravda.kz

Отмечается, что это на 161,2% больше, чем в прошлом году.

«Всего за год поступило более 60 тысяч обращений, что на 120,4% превышает показатели 2023 года. Основные жалобы касались розничной торговли, электронной коммерции и бытовых услуг», - рассказали в комитете.

Ранее сообщалось, что алматинке удалось вернуть деньги за некачественный онлайн-курс, а также за что требуют возврата оплаты казахстанцы.