Некачественные туруслуги, массажеры и курсы – за что требуют возврата оплаты казахстанцы

Почти 140 млн тенге возвращены казахстанцам, пострадавшим от недобросовестных продавцов и поставщиков услуг, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по охране прав потребителей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За девять месяцев этого года комитет рассмотрел 26 крупных дел, где от нарушений пострадали 5 и более человек. В результате удалось защитить права 172 потребителей и вернуть им 139 млн тенге.

В Актюбинской области от двух турфирм, не выполнивших свои обязательства, пострадали 34 человека. Департамент участвовал в судебных процессах в качестве 3-го лица, и в итоге, суд обязал вернуть деньги – 60,4 млн тенге – обманутым туристам.

В Акмолинской, Жамбылской и Туркестанской областях, а также в городе Алматы, 64 человека столкнулись с некачественными массажными накидками. Региональные депаратменты помогли оформить претензии, и продавцы вернули 64,1 млн тенге.

Департамент по Туркестанской области обратились 6 человек, которые, заплатили деньги за курсы по обучению, но не получили качественных знаний. Им был произведен возврат 3 млн тенге

Похожая ситуация произошла в Астане. Здесь 28 человек не получили услуги в фитнес-центре, и столичный депаратмент помогвернуть 5,3 млн тенге за не оказанные услуги.

А в Карагандинской области 15 человек из-за задержки рейса на более чем 29 часов потеряли дни отдыха и не смогли использовать билеты. После оказанной правовой помощи сотрудников депаратмента, карагандинцы смогли вернуть1,7 млн тенге за потерянные дни отдыха и за билеты.

Всего за 9 месяцев 2024 года в КЗПП и территориальные департаменты поступило 42 907 обращений, темп роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 130,4%.