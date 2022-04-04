Экономика , Происшествия
Более 2 млрд тенге незаконного дохода получил Парк хранения сжиженного нефтяного газа

В Атырауской области пресечена деятельность газосетевой организации-монополиста, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

В рамках исполнения поручения Главы государства по борьбе с монополиями территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу по Атырауской области ведет досудебное расследование в отношении руководства ТОО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа» по части 2 статьи 221 УК РК.

«Установлено, что руководство товарищества в период 2017-2021 годы, используя доминирующее положение на рынке вторичной оптовой реализации сжиженного нефтяного газа, установило и поддерживало монопольно высокие цены на услуги приемки, хранения и налива сжиженного нефтяного газа.

Сумма незаконного дохода ТОО составила 2 081 659 968 тенге, которая возмещена в полном объеме», – сообщили в АФМ.

Досудебное расследование продолжается.

В соответствии со статьей 201 УПК иные данные не подлежат разглашению.

Напомним, в феврале 2022 года департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Атырауской области начал расследование в отношении газосетевой организации ТОО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа» по признакам злоупотребления доминирующим или монопольным положением - установления монопольно высоких цен.

Параллельно Департаментом экономических расследований по Атырауской области проведена проверка деятельности данной газосетевой организации, в которой принял участие специалист антимонопольного департамента региона. По результатам проверки усмотрены признаки злоупотребления монопольным положением в части установления монопольно высоких цен за 2019-2021 годы.

На основании результатов проверки ДЭР возбудил уголовное дело в отношении Парка хранения сжиженного нефтяного газа.

 

 

Популярное

Все
Казахстан вступил в эпоху глобальных перемен – историк
Аферисты придумали новый способ обманывать казахстанцев через соцсети
"Это страшная трагедия для всего здравоохранения страны" – глава Минздрава об убийстве врача в Алматы
Суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 5 апреля
Что только ни делают в органах внутренних дел, чтобы изжить воровство в Казахстане
Чем интересны древние городища Жанкент, Чирик-Рабат, Бабиш мола и Сыганак
Не могут воспользоваться сертификатами за сданные в утиль авто жители Шымкента
Известный политолог проанализировал новые реформы Токаева
К чему должны привести новые политические реформы Токаева, рассказал экс-депутат
Претензии в адрес одной из самых больших торговых сетей высказали производители продуктов СКО
Резкое повышение температуры воздуха на территории Актюбинской области ускорило поток талых вод.
Ярослава Шведова рассказала о подготовке к квалификационному матчу Кубка Билли Джин Кинга
Казахстанец Нариман Курбанов стал чемпионом этапа Кубка мира по спортивной гимнастике
Колбасные споры – последнее дело...
Ярослава Шведова: «Все понимают, что впереди самый важный матч»
Сертификаты обещают продлить
Мой дом – моя крепость?
Не диплом, а облом
Раскрывая потенциал декарбонизации
​​​​​​​Со времен Томирис
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге
О ценах на жилье в Казахстане высказался глава Мининдустрии
Премьер поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
Последствия аномального бурана в Нур-Султане (видео)
Франкофонную весну встречают в Казахстане уже более десяти лет
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
В Минобороны объяснили пребывание российской техники в Костанайской области
Россия решила кардинально сократить боевые действия в Украине
Журналистское расследование: непрозрачные социальные подарки недропользователей Казахстана
Произошло резкое укрепление тенге: покупать или продавать валюту?
Акмолинка обвинила мужа в растлении 4-летней дочки: в деле появились неожиданные подробности
Скандал произошел в эфире австралийского телеканала ABC
Заявление Зюганова о необходимости защиты прав русскоязычных в Казахстане прокомментировал Куришбаев
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 марта
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
О вовлеченности фермеров в преступные схемы заговорили в Северном Казахстане
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 марта
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Одним решением Токаеву удалось осуществить мечту миллионов казахстанцев
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Казахстанские ученые предложили миру новую вакцину от аллергии
Украина находится в состоянии масштабной гуманитарной катастрофы
"Брак по расчету" между Россией и Китаем способен перестроить глобальную политику
В Казахстане впервые применен самый дорогой в мире укол – Zolgensma

Читайте также

Экономика
Снижение роста экономики прогнозируют в этом году в Казахст…
Экономика
На 2,7 трлн тенге увеличены расходы бюджета Казахстана
Президент , Международное сотрудничество , Политика , Экономика
Токаев – в разговоре с Эрдоганом: Важно повысить объем двус…
Происшествия , Видеогалерея
Фуры с турецкой тканью на 280 млн тенге угнали в Алматинско…
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021