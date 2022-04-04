В Атырауской области пресечена деятельность газосетевой организации-монополиста, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

В рамках исполнения поручения Главы государства по борьбе с монополиями территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу по Атырауской области ведет досудебное расследование в отношении руководства ТОО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа» по части 2 статьи 221 УК РК.

«Установлено, что руководство товарищества в период 2017-2021 годы, используя доминирующее положение на рынке вторичной оптовой реализации сжиженного нефтяного газа, установило и поддерживало монопольно высокие цены на услуги приемки, хранения и налива сжиженного нефтяного газа.

Сумма незаконного дохода ТОО составила 2 081 659 968 тенге, которая возмещена в полном объеме», – сообщили в АФМ.

Досудебное расследование продолжается.

В соответствии со статьей 201 УПК иные данные не подлежат разглашению.

Напомним, в феврале 2022 года департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Атырауской области начал расследование в отношении газосетевой организации ТОО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа» по признакам злоупотребления доминирующим или монопольным положением - установления монопольно высоких цен.

Параллельно Департаментом экономических расследований по Атырауской области проведена проверка деятельности данной газосетевой организации, в которой принял участие специалист антимонопольного департамента региона. По результатам проверки усмотрены признаки злоупотребления монопольным положением в части установления монопольно высоких цен за 2019-2021 годы.

На основании результатов проверки ДЭР возбудил уголовное дело в отношении Парка хранения сжиженного нефтяного газа.