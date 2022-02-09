Уголовное дело возбудили в отношении Парка хранения сжиженного нефтяного газа в Атырау

Общество
На основании обращения ОЮЛИИП «Казахстанская Топливная Ассоциация 1» департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Атырауской области начал расследование в отношении газосетевой организации ТОО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа» по признакам злоупотребления доминирующим или монопольным положением - установления монопольно высоких цен, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АЗРК.

"По результатам анализа состояния конкуренции установлено, что ТОО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа» занимает доминирующее положение на рынке вторично-оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в географических границах Атырауской области.

Параллельно Департаментом экономических расследований по Атырауской области проведена проверка деятельности данной газосетевой организации, в которой принял участие специалист антимонопольного департамента региона. По результатам проверки усмотрены признаки злоупотребления монопольным положением в части установления монопольно высоких цен за 2019-2021 годы", - проинформировали в агентстве.

На основании результатов проверки Департамент экономических расследований по Атырауской области возбудил уголовное дело в отношении ТОО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа», проводятся работы по изъятию монопольного дохода в бюджет государства.

При этом антимонопольный департамент продолжает расследование в отношении ТОО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа», так как проверяемым периодом охвачены 2017-2021 годы.

В случае выявления фактов установления монопольно высоких цен при оптовой реализации СНГ будут приняты меры в отношении ТОО «ПХСНГ» в соответствии с законодательством Республики Казахстан, заверили в агентстве.

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