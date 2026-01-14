22 человека погибли, более 40 получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения пассажирского поезда с упавшим на рельсы строительным краном в провинции Накхонратчасима в Таиланде, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщила в среду газета "Кхаосот", катастрофа произошла на железной дороге, соединяющей Бангкок с северными и северо-восточными провинциями Таиланда, в 250 километрах от таиландской столицы.

«Около 09:05 (07:05 по времени Астаны) в среду пассажирский поезд, следовавший из Бангкока в город Убон Ратчатхани, врезался в упавший на рельсы строительный кран на участке строительства эстакады скоростной железнодорожной линии в районе Сикхио провинции Накхонратчасима. Столкновение вызвало сход поезда с рельсов и пожар в нескольких вагонах. Не менее 20 человек погибли, более 40 получили травмы», - сообщает издание.

Газета добавляет, что кран упал на рельсы прямо перед поездом, который ехал на большой скорости.