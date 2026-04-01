Полицией по факту мошенничества задержана 26-летняя жительница Актобе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемая под предлогом “повышения рейтинга пенсионных накоплений” входила в доверие к гражданам. Для оказания якобы услуги она брала у потерпевших мобильные телефоны и, используя их персональные данные, оформляла кредиты в микрофинансовых организациях.

Спустя некоторое время потерпевшие получали уведомления от банков о просроченной задолженности и вновь обращались к ней за разъяснениями. Пользуясь ситуацией, подозреваемая повторно оформляла на них кредиты.

В результате преступных действий пострадали 22 человека. Общий ущерб составил более 18 млн тенге. По данному факту проводится досудебное расследование.

Полиция напоминает, что нельзя доверять сомнительным предложениям о “повышении рейтингов”, “очистке кредитной истории” и другим подобным услугам. Внимательно относитесь к любым финансовым операциям, совершаемым от вашего имени. Будьте бдительны и не дайте себя обмануть!