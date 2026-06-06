В Караганде заработал Telegram-бот для жалоб на коррупционеров и нарушителей

Фото: МВД РК

В Караганде запустили анонимный Telegram-бот для приема сообщений о возможных правонарушениях. Новый сервис Kamkorlyk_bot разработали Карагандинский военно-следственный отдел и региональное командование «Орталық» Национальной гвардии МВД РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД.

С помощью бота военнослужащие, сотрудники силовых структур и жители региона могут анонимно сообщать о фактах коррупции, неуставных взаимоотношений, незаконного оборота наркотиков, злоупотреблениях служебным положением и других нарушениях закона.

Разработчики отмечают, что главная особенность сервиса - полная конфиденциальность пользователей. Все обращения будут рассматриваться в установленном порядке, при этом данные заявителей останутся анонимными.

«Новый цифровой сервис предназначен для оперативного приема обращений по фактам коррупционных проявлений, внеуставных взаимоотношений, незаконного оборота наркотических средств, злоупотребления служебным положением, а также иных правонарушений и преступлений. Разработчики подчеркивают, что одним из главных преимуществ платформы является полная анонимность заявителей. Каждое поступившее сообщение рассматривается в установленном порядке, а конфиденциальность обратившихся лиц гарантируется», - отметили в ведомстве.

Воспользоваться сервисом могут военнослужащие, сотрудники силовых структур и граждане, располагающие информацией о противоправных фактах. На сегодняшний день Telegram-бот Kamkorlyk_bot функционирует на территории города Караганды, Карагандинской области и области Улытау.