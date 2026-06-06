Выступление с матами обернулось штрафом для певца в Алматы

Его привлекли к административной отвественности

Фото: скриншот из видео (изображение улучшено с помощью ИИ)

В Алматы к административной ответственности привлекли мужчину за нецензурную брань во время выступления в одном из развлекательных заведений города, передает Kazpravda.kz.

Факт нарушения общественного порядка был выявлен сотрудниками полиции в ходе мониторинга социальных сетей.

На опубликованном видео зафиксировано, как исполнитель во время выступления использует нецензурные выражения в общественном месте.

«На кадрах видно, как во время выступления исполнитель допускает публичное использование нецензурной брани, игнорируя нормы поведения в общественных местах. Подобные действия квалифицируются как проявление мелкого хулиганства и нарушают общественный порядок. Решением суда мужчина подвергнут административному штрафу в размере 20 МРП», - сообщили в ДП Алматы.

В полиции также отметили, что за соблюдение общественного порядка и норм поведения является обязанностью каждого гражданина независимо от его профессии, статуса или рода деятельности.

Правоохранители напомнили, что использование нецензурной брани в общественных местах может повлечь административную ответственность в соответствии с действующим законодательством.