Более 20 человек застрелены в начальной школе в США

Более 20 человек – 18 учеников начальной школы и трое взрослых – стали жертвами стрельбы, которая произошла во вторник в начальной школе на юге штата Техас США, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу «Голоса Америки».

Стрельба произошла около полудня в городе Увальде.

Губернатор Грег Эббот сообщил, что в результате стрельбы были убиты 14 школьников и один учитель. Однако сенатор штата Техас Роланд Гутьеррес в интервью CNN позже сообщил со ссылкой на полицию Техаса, что количество погибших возросло до 21 человека – 18 детей и трех взрослых.

Мотивы массового убийства, произошедшего во вторник в Техасе, до настоящего времени не известны.

Губернатор Эбботт рассказал, что подозреваемый 18-летний Сальвадор Рамос, по информации очевидцев, подъехал к школьному кампусу на автомобиле и вошел в здание школы, вооруженный пистолетом и, возможно, винтовкой.

По словам губернатора, он был убит полицейскими на месте происшествия.

В школе Робба учатся дети во втором, третьем и четвертом классах, сообщил Пит Арредондо, начальник полицейского управления объединенного независимого школьного округа Увальде. В американских школах эти классы обычно посещают дети в возрасте от 7 до 10 лет.

Президент США Джо Байден отдал распоряжение о том, чтобы американские флаги на федеральных зданиях были приспущены.