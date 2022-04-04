Происшествия
Более 20 краж совершил вор-рецидивист в Капшагае

В Капшагае задержали 38-летнего вора-рецидивиста, который провел в местах лишения свободы в общей сложности почти 25 лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Задержанному инкриминируется совершение более 20 краж из частных домовладений.

В своем послужном списке мужчина имеет 6 судимостей.

Подозреваемого задержали полицейские Капшагая.

"Первую судимость подозреваемый получил в несовершеннолетнем возрасте и отбывал наказание в так называемой "малолетке". После освобождения вновь был привлечен к ответственности. В общей сложности в местах заключения он находился около 25 лет. Освобожден был в ноябре прошлого года. Сейчас подозревается в 21 краже различных строительных инструментов, черного лома и бытовой техники из частных домов. По доказанным фактам ущерб составляет более 2,5 млн тенге", – рассказали в полиции города.

 

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