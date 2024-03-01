Более 20 тыс. призывников пополнят ряды казахстанской армии этой весной

Общество
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

По указу президента с первого марта начались мероприятия по увольнению военнослужащих срочной службы и призыву новых граждан РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе весенней призывной кампании будет призвано более 20 тысяч новобранцев. Об этом на площадке Службы центральных коммуникаций при президенте РК представителям средств массовой информации рассказали заместители начальника Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана полковники Азамат Дусимов и Фархат Айдарбаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По словам спикеров, в соответствии с указом президента РК с первого марта начались мероприятия по увольнению военнослужащих срочной службы, выслуживших установленные сроки, и призыву граждан, не имеющих оснований на предоставление отсрочки или освобождения от призыва. Работа городских и районных призывных комиссий проводится под руководством заместителей акимов местных исполнительных органов.

– До 30 июня текущего года ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований пополнят более двадцати тысяч казахстанцев в возрасте от 18 до 27 лет. К призыву в Вооруженные силы запланировано около 10 000, в Национальную гвардию – свыше 6 500, в Пограничную службу КНБ около 3 000, в Министерство по чрезвычайным ситуациям и в Службу государственной охраны – более 500 граждан, – озвучил цифры полковник Дусимов.

Оповещение призывников, подлежащих призыву, осуществляется путем направления персональных повесток по домашним и служебным адресам.

Полковник Фархат Айдарбаев также остановился на мерах, принимаемых государством с целью повышения привлекательности срочной воинской службы.

В рамках реализации поручения главы государства по повышению привлекательности срочной воинской службы успешно реализуется проект по предоставлению кредитных каникул военнослужащим срочной службы. На сегодняшний день отсрочку платежей получили более 6 тыс. военнослужащих на сумму 2,3 млрд тенге.

– Реализуется поручение президента о получении в армии рабочей специальности. В учебных центрах Вооруженных сил, других войск и воинских формирований проводится подготовка по военно-учетным специальностям. По окончании обучения военнослужащие получают свидетельства государственного образца. После армии их обладатели имеют больше шансов для трудоустройства. Есть также возможность поступления на воинскую службу по контракту, – дополнил заместитель начальника департамента полковник Айдарбаев.

Более 70 вузов подписали с Министерством обороны соглашения о предоставлении дополнительных льгот в образовательном секторе для лиц, прошедших срочную воинскую службу. На сегодняшний день по данному проекту в вузах обучаются около 600 отслуживших в армии казахстанцев.

#минобороны #армия #весна #призывники

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