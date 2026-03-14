Более 20 тысяч пациентов ежегодно смогут лечиться в многопрофильной больнице в Кокшетау

Дана Аменова
специальный корреспондент

На сегодня строительная готовность объекта достигла 50%.

В Кокшетау продолжается реализация стратегически важного проекта по строительству современной многопрофильной больницы на 630 коек в рамках государственно-частного партнёрства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав 

Он является одним из значимых инфраструктурных проектов и направлен на повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи для жителей Акмолинской области.

Медицинский комплекс размещается на земельном участке площадью 17 гектаров, при этом общая площадь застройки составляет 111 тысяч квадратных метров. На сегодня строительная готовность объекта достигла 50%.

Проектирование и строительство ведутся с учетом действующих национальных требований и современных международных подходов к планированию медицинских учреждений. Будущая больница спроектирована как современный интегрированный медицинский комплекс, обеспечивающий полный цикл лечебно-диагностической помощи. Проект предусматривает два основных стационарных корпуса — терапевтический и хирургический.

«Ключевым элементом комплекса станет клинико-диагностический центр, представляющий собой трехэтажное здание, расположенное между двумя стационарными корпусами. Центр будет выполнять роль единой платформы, объединяющей клинические и вспомогательные подразделения больницы. В структуру будущего медицинского комплекса также войдут отделение интенсивной терапии на 38 коек, родильное отделение на 10 коек и дневной стационар на 63 койки. Ожидается, что ежегодно лечение в новой больнице смогут получать более 20 тысяч пациентов», – прокомментировали в ведомстве.

Проект также предусматривает создание современной автономной инфраструктуры, обеспечивающей эффективное функционирование медицинского комплекса. В частности, планируется строительство пункта дезинфекции автомобилей скорой помощи, а также вертолетной площадки для экстренной медицинской эвакуации, что позволит оперативно оказывать медицинскую помощь пациентам в критических ситуациях.

Реализация данного проекта позволит значительно расширить возможности оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи в регионе, сократить время ожидания медицинских услуг и повысить комфорт пребывания пациентов.

После завершения активной фазы строительства, рассчитанной на два года, проектом также предусмотрен пятилетний период технического обслуживания объекта, что позволит обеспечить надежную эксплуатацию инфраструктуры и поддержание высокого уровня качества медицинской среды.

Строительные работы на объекте продолжаются в плановом режиме, а ввод новой многопрофильной больницы в эксплуатацию запланирован на 2027 год.

