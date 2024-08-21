Более 200 рейсов задержали в аэропорту Японии из-за ножниц

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В Японии приостановил работу аэропорт Титосэ из-за пропажи ножниц из магазина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

Как сообщает телеканал CNN, инцидент произошел 17 августа. Пропажа колюще-режущего предмета из магазина в зоне ожидания вылета внутреннего рейса вызвала обеспокоенность в аэропорту, так как он мог быть использован террористами в качестве оружия на борту самолета.

Позже ножницы нашлись, и аэропорт возобновил работу в обычном режиме. Однако из-за произошедшего некоторые пассажиры были вынуждены проходить проверки повторно, в результате чего в зоне вылета возникли большие очереди.

«Инцидент произошел из-за отсутствия надлежащих систем использования, хранения и управления пользователями магазина», — приводит телеканал слова представителя администрации аэропорта.

В воздушной гавани планируют расследовать инцидент. Многие пассажиры были возмущены ситуацией. Так, японская рок-группа, которая пропустила выступление на музыкальном фестивале из-за отмены рейса, пообещала «отомстить» за инцидент.