Более 200 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня города в Алматы

Общество
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Эльмира Киргеева
Более 200 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня города в Алматы, сообщает пресс-служба аппарата акима.

Праздничные мероприятия в День города прошли одновременно в двух алматинских парках – Парке Первого Президента Казахстана и Центральном парке культуры и отдыха. 

"Расширение географии праздника позволило вовлечь рекордное число участников – свыше 200 тысяч человек. Так, городской фестиваль яблок  Apple Fest посетило 160 000 человек, гостями культурно–развлекательной программы "Наш милый парк" в ЦПКиО стали более чем 50 000 алматинцев и гостей мегаполиса", – указывается в распространенном пресс-релизе.

Подавляющее большинство мероприятий, а это 11 разных по жанру и содержанию фестивалей, были организованы на открытых площадках, что в свою очередь обеспечило свободный доступ и больший охват зрительской аудитории.

В пресс-службе отмечают, что праздничную атмосферу создавали 7 оркестров, 14 театров кукол, звезды эстрады, художники и скульпторы, детские танцевальные группы, солисты и вокалисты, аниматоры, артисты цирка и театра – всего более 5 000 человек.

Как сообщает пресс-служба, в рамках празднования Дня города в Алматы на протяжении месяца было проведено 18 основных мероприятий, что на 5 больше, чем в прошлом году. Так, состоялись Первый фестиваль казахстанской музыки, посвященный открытию нового музыкального канала "Гакку", мультисенсорная выставка картин Ван Гога и мультимедийная выставка об Алматы. К празднику, после реконструкции, был открыт летний театр "Шабыт" на территории ЦПКиО.

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