В Казахстане гражданам, имеющим особые заслуги перед страной или пострадавшим от последствий чрезвычайных событий, в качестве дополнительной социальной помощи ежемесячно из республиканского бюджета выплачивается специальное государственное пособие, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По состоянию на 1 ноября 2025 года численность его получателей составила 207 780 человек, которым выплачено 22,3 млрд тенге.

Данный вид господдержки был введен в Казахстане в 1999 году.

Право на получение СГП имеют 17 категорий граждан. В их число входят ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий на территории других государств; лица, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны; вдовы воинов, погибших в ВОВ, и семьи погибших военнослужащих; лица, удостоенные высших степеней отличия – званий «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Ері»; труженики тыла; участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; жертвы политических репрессий, имеющие инвалидность или являющиеся пенсионерами; лица, которым назначены пенсии за особые заслуги перед Республикой Казахстан, и другие категории граждан.

Размер пособия зависит от категории получателя и составляет от 2,13 до 138,63 месячного расчетного показателя. Размер СГП ежегодно повышается в связи с увеличением размера МРП.

Лицам, имеющим право на получение СГП по нескольким основаниям, пособие выплачивается только по одному из них по их собственному выбору. Иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Казахстан, пользуются правом на специальное государственное пособие наравне с гражданами РК. Подать заявление на назначение СГП можно через портал eGov.kz или в центрах обслуживания населения.