Более 23 тонн соляной кислоты изъяли полицейские ВКО

С 5 по 9 сентября на территории Восточно-Казахстанской области проведено оперативно-профилактическое мероприятие “Дармек”, которое направлено на выявление правонарушений в сфере легального оборота наркотических средств в медицинских учреждениях, а также пресечение других видов преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП ВКО.

В результате проводимой работы Управлением по противодействию наркопреступности ДП ВКО выявлено 2 преступления, задокументировано 3 проступка и составлено 3 административных протокола, связанных с оборотом наркотических средств.

Из незаконного оборота изъято 7,412 гр. наркотических средств и психотропных веществ, 24 тонны 148 кг прекурсоров.

К ответственности привлечены и медработники, одним из которых оказался 59-летний фармацевт, осуществлявший безрецептурную продажу опиоидного синтетического анальгетика в районе Алтай. В отношении злоумышленника составлен протокол по ст. 426 ч. 1 КоАП РК.

Под аналогичную статью попала 35-летняя работница одной из аптек г. Усть-Каменогорск, незаконно реализовавшая седативный препарат.

Не остались без внимания и организации области, где были выявлены нарушения правил использования объектов и помещений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности выявили нарушения, совершенные директором одного из ТОО Глубоковского района. Установлено, что сотрудники ТОО нарушили требования технической укрепленности объектов и помещений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Полицейские изъяли у компании 23 тонны 141 кг соляной кислоты. За нарушение приказа они понесут наказание по части 1 статьи 427 КоАП РК.