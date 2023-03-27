Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана

При координации прокуроров 500 человек уже задержаны.

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За последние три года органы уголовного преследования разыскивали более 3 тыс. человек, подозреваемых в совершении различных преступлений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

«При координации прокуроров 500 человек уже задержаны, в том числе путем их поимки в иностранных государствах и последующей экстрадиции в Казахстан», - говорится в сообщении.

По данным Генпрокуратуры, на данный момент свыше 2,5 тыс. человек находятся в розыске.

В главном надзорном органе отметили, что большинство разыскиваемых проходят по линии органов внутренних дел, 400 - за совершение мошенничества, 250 - за кражи.

"250 из 400 подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений удалось задержать после объявления в розыск", - констатировали прокуроры.

Также отмечается, что местонахождение 600 подозреваемых в совершении преступлений уже установлено, большинство из них скрываются в РФ, США, в Турции, ОАЭ, в Кыргызской Республике, в Республике Узбекистан и в Украине.

«К примеру, в текущем году задержаны 6 подозреваемых в убийстве и организации и руководстве финансовыми пирамидами. По остальным лицам совместно с правоохранительными органами других стран проводятся мероприятия по их задержанию», - сообщает Генпрокуратура.