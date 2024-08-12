Более 30 человек стали жертвами наводнений в Индии

В мире , Происшествия
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Айман Аманжолова
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Наводнения произошли в северных штатах Индии

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

По информации газеты Times of India, более 30 человек погибли при наводнениях, вызванных сильными дождями в северных штатах Индии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Согласно изданию, в результате стихии как минимум восемь человек пропали без вести.

«В результате мощных дождей 31 человек погиб в воскресенье в Раджастане, Химачал Прадеш, Юттар Прадеш и Пенджаб», - говорится в сообщении.

Согласно изданию, больше всего жертв пришлось на штат Раджастан, где погибли 17 человек и пять пропали без вести.

В начале августа агентство Press Trust of India передавало, что более 20 человек погибли на севере Индии из-за оползней, вызванных сильными дождями.

 

#Индия #наводнение #ливни

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