Артефакты сельджуков нашли в Атырауской области

История
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Ранее специалисты рассматривали сельджукскую культуру как отдельное явление в тюркском мире. Однако теперь, изучая находки в Сарайшыке, они отмечают: на казахской земле существовала богатая средневековая архитектура и цивилизация

Фото: 24.kz

В Атырауской области, во время археологических раскопок в средневековом городе Сарайшык, археологи обнаружили артефакты, относящиеся к сельджукской культуре древнетюркского мира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

По словам турецкого археолога Мухаррема Чекена, эти находки свидетельствуют об экономических связях на Великом Шёлковом пути и дают новый импульс исследованиям. На раскопках в Ащысай и Карагайлы нашли сельджукскую керамику и китайский фарфор. Это доказывает, что Сарайшык был значимым экономическим центром Золотой Орды, отмечают специалисты.

Турецкие учёные ещё в конце 1950-х годов доказали, что до монгольского нашествия 1243 года в Анатолии существовал крупный торговый центр — Кубадабад. Караваны прибывали туда из Китая, Персии и кыпчакских степей. Сегодня известный турецкий исследователь Мухаррем Чекен представил интересные факты о торговле и развитии цивилизаций вдоль Великого Шёлкового пути.

- Архитектура городов на Великом Шёлковом пути имеет много общих черт. Доказано, что сельджукские дворцы уже в Средние века использовали керамические трубы для питьевой воды и канализации. В Сарайшыке находят обломки подобных труб, - говорит учёный Университета Анкары Мухаррем Чекен.

Российский археолог Вячеслав Плахов подчёркивает: роль средневекового городища Сарайшык на Великом Шёлковом пути была значительной. Этому есть подтверждение — результаты археологических раскопок.

- У нас есть участок Карагайлы, где встретились части керамики как кыпчакского времени, так и золотоордынского. Но в них вдруг появились и фарфоровые изделия из Китая — селадоновые. Потом — явно изделия, которые пришли с западной стороны, со стороны Крыма. Мы уже можем однозначно определить места, где они изготавливались, - рассказал археолог Вячеслав Плахов.

Археологи Сарайшыкского государственного музея-заповедника за последние годы провели исследования на четырёх объектах.

- Керамика, найденная на памятниках Золотой Орды в Атырауской области, доказывает связи с Хорезмом, Китаем, Ираном, Анатолией, Византией и даже с городами Поволжья. Одним словом, Сарайшык был золотым мостом между Европой и Азией, - отмечает директор государственного историко-культурного музея-заповедника «Сарайшык» Абильсеит Мухтар.

Учёные намерены на основе этих открытий написать статьи для зарубежных СМИ. В этом году Сарайшык планируют посетить исследователи и студенты Университета Анкары. Это станет важным шагом в развитии международного научного сотрудничества и в изучении исторического наследия Средневековья, добавил телеканал.

 

#Сарайшык #артефакты #археологи #сельджуки

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