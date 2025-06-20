Летний рассвет над Северным Казахстаном рассыпает по небу тончайшую золотую акварель. Первые лучи солнца дрожат на поверхности Ишима – древней реки, что плавно и неспешно несет свои воды, помня сотни историй этого края. Речные изгибы ласкают берега, поросшие мягкой травой и стройными березами.

фото акимата СКО

В тени березовых рощ царит нежная прохлада. Белоснежные стволы, испещренные темными узорами, поднимаются к небу, а между ними играет солнечный свет. В воздухе витает тонкий аромат свежести, смешанный с запахом влажной земли и медовых трав.

Чуть дальше тянутся сосновые леса – величественные, молчаливые, пропитанные смолистым ароматом. Высокие стволы, словно древние стражи, гордо стоят, укрывая под своим покровом мохнатый ковер из мягкой хвои. Здесь тишина и покой, нарушаемые лишь трес­ком ветки под лапами осторожной косули или мерным стуком упавшей шишки.

Лето здесь звучит голосами стрекоз над зеркальной гладью озер, осень рассыпает багряный и золотой ковер под ногами, а зима укрывает леса и берега реки пушистым снегом, превращая их в сказочное царство. Весна пробуждает все живое – Ишим с силой сбрасывает ледяные оковы, реки разливаются, а рощи наполняются звонким смехом ручьев.

Северный Казахстан – это земля, где природа живет в гармонии с вечностью. Здесь каждый уголок дышит историей, красотой и бесконечным вдохновением.

Северный Казахстан – это не просто край, утопающий в зелени лесов и серебристых водах озер и рек. Это земля, где каждое дерево, каждая река, каждый холм скрывают в себе тайны давно ушедших веков. Одно из таких мест, пропитанных духом истории, – это Ботай.

Археологи считают, что Ботай был одним из самых значимых центров на Великом шелковом пути, а его жители первыми приручили лошадей, открыв целую эру в истории человечества.

Здесь, где березы и сосны словно восходят к небу, тысячи лет назад располагались дома, построенные людьми, которые оставили после себя культуру и обычаи, ставшие основой для многих народов.

Ботай наполнен особым, незримым светом. Здесь чувст­вуется дыхание древности, словно сама земля помнит тех людей, что шагали по ней тысячелетия назад. Легенды о первом седле, первых одомашненных лошадях, далеких путешествиях, древних кочевниках переплетаются с реальностью, живущей в каждом листе и каж­дом камне.

Природа в своей первозданной красоте держит в себе всю силу этого места. Зеленые поля, потемневшие от времени скалы и реки – как живые свидетели эпохи. Вдохнув этот воздух, пропитанный историей, забываешь о времени и погружаешься в сказку, где каждый шаг – это шаг в прошлое, где прирученные лошади мчались по бескрайним просторам, а на горизонте среди зелени берез и сосен вырисовывались очертания древнего Ботая.

Ботай – это не просто история. Это место, где сливаются в единое целое дух природы и дух людей, живших здесь много веков назад. Не случайно Ботай стал местом притяжения не только ученых, историков и археологов, но и художников со всего мира. На территории музея-заповедника уже дважды проходили международные симпозиумы под названием «Ботай – культура Великой степи». Если в 2019 году на первый симпозиум приезжали художники всего из четырех стран, то на второй – из восьми: Канады, Германии, Франции, Бенина, Румынии, Грузии, Кыргызстана, Узбекистана.

И не случайно гостья из Германии Ольга Мюллер отметила, что шесть тысяч лет назад люди чувствовали все точно так же, как мы сейчас, но намного сильнее и ярче…