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Кузница учительских кадров

В этом году Усть-Каменогорску – 305 лет, прекрасный повод вспомнить историю одного из первых каменных, как говорили раньше, зданий города. Мариинское училище родилось вместе с XX веком: строительство начали в 1900 году, а в 1902-м здесь уже шли занятия. В брошюре «Штрихи к портрету города», изданной госархивом Восточно-Казахстанской области, есть такая подробность: при населении города в 8 721 человек для юношей существовало трехклассное училище, а для девушек только приходское – по сути, начальная школа. Местная власть, говоря современным языком, решила устранить гендерное неравенство и добилась, чтобы казна профинансировала открытие Мариинского училища – так по традиции тогда называли женские гимназии.

Под здание отвели участок в Соборном переулке, названном в честь Покровского собора. Храм, к сожалению, разрушили в 1936 году. А вот красивая улица сохранилась до наших дней, сегодня она носит имя писателя-фронтовика Касыма Кайсенова.

Любопытно, что за основу был взят проект женской гимназии в… Батуми – одноэтажное строение с арочными окнами и фронтонами-бровками, с четырехскатной крышей, широким крыльцом. Немного воображения, и легко можно представить, как гимназистки в длинных строгих платьях, в кожаных ботиночках стайками взлетают по ступенькам училища, тянут на себя массивную деревянную дверь…

Учебное заведение было рассчитано на 226 учениц. По данным историка-краеведа Владимира Деева, в целом на его содержание в год выделяли примерно две тысячи рублей из казны и одну тысячу из местного бюджета. Казенные траты на обучение одной девочки составляли чуть больше 13 рублей в год, еще по 6 руб­лей платили родители. К тому же у Мариинки не переводились меценаты. В архивах сохранились сведения, что только в 1906 году гимназию поддержали деньгами купцы и промышленники Занин, Юсупов, Иньков и многие другие. Воспитанницы изучали закон Божий, языки, арифметику, геометрию, географию, историю, естествоведение. Кроме того, они учились рисовать, петь, заниматься рукоделием.

«При училище действовали двухгодичные курсы, готовившие учителей для начальных училищ, – говорится в брошюре «Штрихи к портрету города». – Многие слушательницы обу­чались на средства общества попечения о народном образовании. До 1925 года они составляли основной контингент учительских кадров в городе».

По сути, курсы стали прообразом будущего усть-каменогорского педучилища – сегодня колледжа. Известно, что целый год – 1913-й – барышням преподавал сразу три дисциплины 22-летний Александр Волков, будущий автор знаменитого «Волшебника Изумрудного города».

В Свято-Троицкой церкви в Усть-Каменогорске есть фотография 1918 года с выпускницами и преподавателями Мариинки. Спокойные сдержанные лица, прически с завитками, строгая форма… В центре снимка – батюшка с небольшой бородой и гривой седых волос. Пройдет совсем немного времени, и жизнь священника Сергия Васильевича Феноменова оборвет трагедия.

О судьбе замечательного человека рассказал архиепископ Усть-Каменогорский и Семипалатинский Амфилохий. На старом фото с гимназистками и учителями отцу Сергию 49 лет, он уже пять лет как настоятель храма Преображения Господня дисциплинарной роты в Усть-Каменогорске. До этого был военным священником на Кушке, в Закаспийском регионе, Дагестане, Бресте, Севастополе, Омске.

– В 1918 году, когда в Усть-Каменогор­ске власть была захвачена большевиками, протоиерей отец Сергий Феноменов был расстрелян, – рассказал владыка. – Свидетелями расправы стали жена священнослужителя и трое его сыновей. Все происходило на расположенном напротив крепости Комендантском острове, где был дом отца Сергия. К телу мученика приставили охрану, которая не разрешала подходить. Через трое суток тайно от семьи тело увезли в неизвестном направлении.

Протоиерей был реабилитирован в 1993 году уже в независимом Казахстане. Постановлением Священного Синода от 27 декабря 2000 года Сергий Феноменов был причислен к лику святых новомучеников.

Учить, лечить, просвещать

При Советах здание едва успевало менять вывески. Осенью 1920-го здесь, например, действовал Алтайский крес­тьянский университет – как сказали бы сегодня, проект работавшего в тот период в Усть-Каменогорске Павла Бажова. Лекции по темам хозяйства, истории, литературы читали профессора, бежавшие от голода из Центральной России на Рудный Алтай. До пяти часов вечера в классах шли уроки для учеников семилетней школы, а позже звенел звонок для взрослых. Дальше строение занял отряд ВЧК, в октябре 1921-го сюда заселили детдомовцев из голодающего Поволжья, в 1950-х – вновь открылась женская школа, правда, имени большевика Кирова, работала вечерняя школа. В 1970-х здание отдали под городскую больницу. Многие годы на крыльце можно было увидеть людей в белых халатах, а во дворе – машины скорой помощи.

Последние почти 40 лет у строения благополучная судьба – оно в добрых руках областного архитектурно-этно­графического и природно-ландшафтного музея-заповедника. В архиве автора этих строк сохранился красноречивый фотофакт конца 1990-х: основатель музея и его легендарный первый директор Николай Зайцев шваброй надраивает­ крыльцо перед тем, как распахнуть старинные двери перед посетителями. Во многом благодаря Николаю Алексеевичу строение вошло в перечень памятников истории и архитектуры и сохранило первоначальный внешний вид. Горожане знают его как выставочный зал, где размещены постоянные экс­позиции и проходят интересные тематические выставки. Например, именно здесь традиционными стали выставки на тему Нового года, Наурыза, декоративно-прикладного творчества. Именно в Мариинке, как правило, открывают вернисажи необычных коллекций, собираются творческие личности.

Зданию скоро исполнится 125 лет, но оно по-прежнему служит целям культуры и просвещения.