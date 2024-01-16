Какую сумму "налога на Google" заплатили иностранные компании в бюджет РК

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По его словам, для иностранных компаний, осуществляющих электронную торговлю товарами, оказание услуг в электронной форме физическим лицам, ранее был введен, так называемый, налог на Google (импортный налог).

"По итогам 2023 года условную регистрацию прошли 60 иностранных компаний, а сумма уплаченных ими налогов составила 34,8 млрд. тенге. Тогда как в 2022 году эта сумма составила 16,4 млрд. тенге, а за 2023 год – 18,4 млрд тенге", – отметил министр.

Он отметил, что перед министерством стоит задача по доведению доли электронной торговли в стране до 20% к 2030 году. Планируемая доля электронной торговли по итогам 2023 года должна составить 13,2%.