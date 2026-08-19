Платформу МЭКС для отечественных производителей запустили в Казахстане

На сегодня сформировано более 1 тыс. заказов на поставку товаров в рамках нацпроекта
Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов
Закупочная платформа МЭКС в рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» позволяет связать потребности инфраструктурных проектов с конкретными закупками отечественной продукции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпром
Здесь размещаются закупки, связанные с реализацией проектов в сферах водо-, тепло-, электроснабжения и др. Приобрести товары казахстанских производителей (КТП) можно в отдельном модуле. На сегодня сформировано более 1 тыс. заказов на поставку товаров в рамках нацпроекта.
Национальный проект МЭКС реализуется до 2029 года, его масштаб формирует значительный долгосрочный спрос на отечественные товары. Платформа позволяет производителям заранее увидеть потребность, найти заказ и принять участие в его поставке. Администратором системы является АО «Самрук-Қазына Контракт».
Чтобы участвовать в закупках, производителю необходимо:
- Зарегистрироваться на платформе – создать учетную запись и заполнить сведения об организации.
- Проверить статус КТП – убедиться, что предприятие и соответствующая продукция отвечают требованиям Реестра казахстанских товаропроизводителей.
- Проверить коды продукции АГСК-3 – наименование продукции и код должны соответствовать.
- Найти подходящий заказ – отслеживать опубликованные закупки и обращать особое внимание на раздел приобретения товаров у КТП.
- Подать заявку – сформировать ценовое предложение и направить по заказу.
- Отслеживать результат – после подачи заявки необходимо контролировать статус закупки, результаты рассмотрения и дальнейшие действия по заключению договора.