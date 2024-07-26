Более 35 тысяч килограммов мяса незаконно ввезли из Китая в Казахстан

В Шымкенте на территории торгового центра «Жибек жолы» было обнаружено мясо птицы, ввезенное из Китая без ветеринарного сертификата и других сопроводительных документов.

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Было изъято более 35 тысяч кг мяса.

Вся выявленная партия мяса птицы была утилизирована и уничтожена на территории городского мусоросборного центра, проведены дезинфекционные мероприятия.

В соответствии с пунктом 1 статьи 406 Кодекса РК об административных правонарушениях, индивидуальный предприниматель был оштрафован на 50 МРП.