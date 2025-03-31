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Как сообщает канадский телеканал CBC со ссылкой на энергокомпанию Hydro One, отключения произошли в центральной и восточной частях Онтарио, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

В некоторых поселениях провинции слой льда достиг 15–20 мм.

Метеоролог из министерства охраны окружающей среды Канады Кристина Кречман заявила, что поступали сообщения о том, что поваленные из-за шторма деревья повредили объекты инфраструктуры, в том числе дома и столбы электропередачи.

На данный момент специалисты работают над восстановлением электроснабжения в наиболее пострадавших регионах, из других областей прибывают дополнительные бригады для оказания помощи.

Власти города Питерборо объявили чрезвычайное положение, чтобы помочь жителям справиться с последствиями шторма, и открыли центры приема для пострадавших.

Ранее стало известно, что властям Южной Кореи удалось полностью потушить лесные пожары в юго-восточной части страны, бушевавшие с 21 марта.